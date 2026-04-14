Allerdings dürfte Russland kurzfristig Schwierigkeiten haben, die Ölproduktion über das Niveau ​von ​Anfang des ersten Quartals hinaus zu ⁠steigern, erklärte die IEA. Grund ​seien Schäden an der Hafen- ⁠und Energieinfrastruktur durch ukrainische Angriffe. Die Ukraine hatte in den ‌vergangenen Wochen russische Häfen an der Ostsee und am Schwarzen Meer sowie Raffinerien verstärkt mit Drohnenangriffen beschädigt. ‌Sie will damit die Einnahmen der Führung in ​Moskau zur Finanzierung ihres Angriffskriegs schwächen.