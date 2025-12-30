Der Speicherboom hat den Kioxia-Aktien einen enormen Aufschwung beschert, da Anleger mit einer soliden Nachfrage und steigenden Preisen rechnen, die den Umsatz des Unternehmens ankurbeln werden. «Im Technologiesektor blicken wir 2026 vor allem auf den Speichermarkt, sei es durch ein direktes Engagement bei Kioxia oder durch indirekte Beteiligungen», so Amir Anvarzadeh, Japan-Aktienstratege bei Asymmetric Advisors. Auch Chip-Wafer-Hersteller wie Sumco dürften von der starken Speichernachfrage im nächsten Jahr profitieren, führte er.