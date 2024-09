«Trotz aller Bedenken glauben wir, dass der globale Energieverbrauch wahrscheinlich schneller steigen wird, wenn die nächste Produktivitätsrevolution in den Vordergrund tritt», argumentieren jedoch die Analysten des Global Commodity Research der Bank of America in einem jüngsten Bericht. Es sei wichtig zu bedenken, dass das bevorstehende Aufeinanderprallen des Megatrends Künstliche Intelligenz mit dem Kampf gegen den Klimawandel die Energie in den Mittelpunkt rückt.