Weniger zuversichtlich als Goldman Sachs ist die Investmentbank Stifel. Sie senkt das Kursziel der Sika-Aktie auf 255 von 275 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin «Hold». Mehrere negative Faktoren dämpfen die Erwartungen des verantwortlichen Analysten für das Abschneiden im zweiten Quartal. Dazu zählt er schwächere Endmärkte in Europa im Bereich Automotive, schlechte Wetterbedingungen in Nordamerika und eine schleppende Konjunktur in China. Das organische Wachstum dürfte gemäss dem Experten bei minus 0,7 Prozent liegen, nach plus 0,2 Prozent im ersten Quartal. Für die langfristigen Wachstumsaussichten bleibt der Analyst trotz der kurzfristigen Herausforderungen aber optimistisch.