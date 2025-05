Dass es geliefert hat, spiegelt sich im Aktienkurs, aber auch in den Expertenmeinungen. Die Arbeit, die das Danone-Management in den vergangenen Jahren geleistet habe, sei beeindruckend - Danone sei jetzt ein völlig anderes Unternehmen als noch 2022, heisst es in einem Report der britischen Bank Barclays vom Mai. Sie stuft den Nestlé-Mitbewerber mit «Overweight» ein und setzt das Kursziel bei 82 Franken an - es würde, wenn es erreicht wird, eine Rückkehr auf das Allzeithoch bedeuten.