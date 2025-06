Während Staatsfonds in vielen anderen Ländern teilweise dazu dienen, die heimische Industrie anzukurbeln oder strategisch zu investieren, um die Soft Power eines Landes im Ausland zu stärken, hat NBIM nur begrenzten Spielraum für aktives Investieren. Der Aktienanteil des Fonds — der 70 Prozent des Gesamtvermögens ausmacht — hält Anteile an den 8.700 börsennotierten Unternehmen in 44 Ländern, die den FTSE Global All Cap Index bilden. Damit besitzt er mittlerweile rund 1,5 Prozent der weltweit börsennotierten Aktien. Der festverzinsliche Teil des Fonds bildet die Bloomberg Barclays Indizes ab, wobei 70 Prozent in Staatsanleihen und 30 Prozent in Unternehmensanleihen investiert sind.