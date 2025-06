Obwohl der Konflikt Potenzial hat sich auf die Welt zu übertragen und die USA in einem grösseren Masse involvieren könnte, dürfte das Verhalten an den Aktienmärkten nicht überraschen: Denn ein Blick in die Vergangenheit der Spannungen im Nahen Osten zeigt, dass die Aktienmärkte, allen vor an die amerikanischen, bei der US-Invasion Afghanistans im Oktober 2001, beim Einmarsch im Irak im März 2003 und in Libyen 2011 nur kurze Zeit später gestiegen sind.