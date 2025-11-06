Die jüngste Entwicklung bestätigt die Stärke des Frankens. So verweist die Raiffeisen Bank darauf, dass der Euro im Oktober zeitweise auf 0,9210 Franken gefallen sei - ein Allzeittief, wenn man die Kapriolen bei Aufhebung des Mindestkurses Anfang 2015 ausklammert. Grund dafür sei zum einen die hohe Nachfrage nach dem Schweizer Franken als sicherer Kapitalhafen, zum anderen leide die Gemeinschaftswährung unter schwächelnder Wirtschaft und der französischen Regierungskrise. Auch gegenüber dem Dollar zeigt sich der Franken stark. Die Raiffeisen Bank berichtet, dass der Greenback im vergangenen Monat zwischen 0,81 und 0,79 Franken geschwankt habe. Da das Anlegervertrauen in den Dollar derzeit beeinträchtigt sei, habe man die Dollar-Franken-Prognose nach unten angepasst.