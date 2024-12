Dann haben wir also bald Fabrikarbeiter im All, die all das herstellen?

Am Anfang wird man noch hoch ausgebildete Berufsastronauten haben. Mit der Zeit wird sich das Berufsbild aber stark diversifizieren. Es wird Nutzlastspezialisten mit kürzerer Ausbildung geben und auch ganz normale Arbeiter, sogenannte Space Worker, die in der Produktion tätig sind. Dank der kürzeren Aufenthalte im All sind diese aus gesundheitlicher Sicht durchaus in den Griff zu bekommen. Möglicherweise wird in gut zehn Jahren das All als Wirtschaftsraum so normal sein, wie heute das Internet oder die künstliche Intelligenz.