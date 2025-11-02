Für das vor einem Vierteljahrhundert im Seeland lancierte Pionierprojekt spannten die Migros, Valora und die SBB zusammen. Für alle drei ging die Rechnung auf: Der orange Riese, der die Lebensmittel lieferte, konnte so sein Sortiment rund um die Uhr anbieten. Die Bahnhof-Shops waren schon damals täglich geöffnet, von 6 bis 20 Uhr. Der Kiosk-Konzern blieb an Bahnhöfen präsent. Dank der breiteren Produktepalette konnte er unrentable Geschäfte weiterführen. Und die Bundesbahnen hatten in ihren Liegenschaften ein Angebot, das ihre Bahnhöfe auf dem Land attraktiver machte. «So beleben wir Bahnhöfe, die sonst bald automatisiert und verlassen wären», sagte der frühere SBB-Chef Benedikt Weibel (79) damals zu Blick. Als zusätzlicher Partner machte auch das Telekom-Unternehmen Sunrise mit, das die ersten Avec-Shops auch zum Internet-Café machte.