1. Armeewettkampf

Die Armee führt erstmals seit 2009 wieder einen Armeewettkampf durch. Per 1. August 2025 tritt dazu eine entsprechende Änderung der Verordnung über den Militärsport in Kraft. Vertreten sind Teilnehmer aus allen Verbänden der Armee. Sie sollen dabei an ihre körperlichen und geistigen Grenzen herangeführt werden und Vertrauen in die eigenen «soldatischen Fähigkeiten» gewinnen.