Littering und Recycling

Wer seinen Abfall achtlos auf den Boden wirft, muss künftig mit einer empfindlichen Busse rechnen. Der Bundesrat führt per 1. August für die gesamte Schweiz ein Littering-Bussenregime ein. Je nach Art und Menge des weggeworfenen Abfalls können bis zu 250 Franken fällig werden, vorausgesetzt, man wird dabei erwischt.