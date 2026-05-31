Im Juni gibt es wieder einige Änderungen in der Schweiz.
31.05.2026 10:00
Von Alexander Terwey
Während des G7-Gipfels werden vorübergehend Kontrollen an der Grenze zu Frankreich eingeführt, in den Bundesasylzentren gelten neue Sicherheitsvorschriften und das Handy-Abo bei Salt wird teurer. Ein Überblick der Neuerungen im Juni.
Bundesasylzentren
Per 1. Juni 2026 treten neue Sicherheitsvorschriften in den Bundesasylzentren in Kraft. Das schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung. Die Änderungen stützen sich auf Empfehlungen eines Berichts von alt Bundesrichter Nikolaus Oberholzer zur Sicherheit in den Bundesasylzentren aus dem Jahr 2021. Darin hielt er zwar fest, dass in den Zentren des Bundes keine systematische Gewalt angewendet wird und die Grund- und Menschenrechte eingehalten werden. Jedoch empfahl er Verbesserungen, um die Sicherheit der Asylsuchenden einerseits und die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andererseits zu erhöhen.
Gemäss Bundesrat wurden bereits einige Empfehlungen auf betrieblicher Ebene umgesetzt. Demnach wurden interne Abläufe angepasst, der Sicherheits- und Betreuungsbereich verstärkt sowie die vorübergehende Festhaltung zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr und die Durchsuchung neu geregelt. Die Zahl sicherheitsrelevanter Vorfälle hat infolge dieser Änderungen bereits abgenommen.