1. Internationale Billette über SBB Mobile

Seit Anfang November 2024 können Zugreisende über SBB Mobile auch internationale Billette kaufen. Gemäss SBB gilt das Angebot für Reisen in die Nachbarländer, in die Benelux-Staaten sowie in bestimmte beliebte Reiseziele wie London, Barcelona oder Bratislava.