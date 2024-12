16. Februar 2021 - Bitcoin durchbricht die Marke von 50.000 Dollar. Zuvor hatte der Elektroauto-Bauer Tesla bekanntgegeben, 1,5 Milliarden Dollar in die Devise investiert zu haben. Ausserdem will der Kreditkarten-Anbieter Mastercard sein Zahlungsnetzwerk für Kryptowährungen öffnen. Grosse Vermögensverwalter wie BNY Mellon und Morgan Stanley richten eigene Abteilungen für Investments in Bitcoin & Co ein oder denken zumindest darüber nach.