Apple und der iRing?

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte, dass Apple an einem intelligenten Ring arbeitet. Dass der Hersteller daran tüftelt, zeigen verschiedene Patente, die in den letzten Jahren angemeldet wurden. Laut etnews.com soll Apple die Entwicklung nun beschleunigen, da Samsung einen Ring angekündigt hat. Über den Ring von Apple ist noch nichts bekannt. Wie die Apple Watch könnte der Ring jedoch Herzfrequenz, Aktivität und Schlaf aufzeichnen. Ausserdem könnte ein Apple-Ring zur Steuerung anderer Apple-Geräte dienen. Laut «Bloomberg» soll Apple derzeit aber nicht aktiv an einem solchen Ring arbeiten.