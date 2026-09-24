Von der Zeitdauer und dem Anlageziel lassen sich anschliessend die benötigte Zielrendite und das Alterskapital ableiten. Ein Beispiel: Ein Ehepaar rechnet mit Mehrkosten über der AHV-Rente von 70’000 Franken pro Jahr, um den Lebensstandard halten zu können. Es will das Langlebigkeitsrisiko minimieren und rechnet deshalb mit einem Puffer. Bei einer konservativ angenommenen Inflationsrate von 2 Prozent pro Jahr und einer verbleibenden Berufstätigkeit von 15 Jahren ergibt sich ein Kapitalbedarf von 3 Millionen Franken bis zum 90. Altersjahr - unter der Annahme einer Realrendite von 0 Prozent während der Pension. Die Realrendite bezeichnet den Ertrag aus den Anlagen nach Abzug der Inflation.