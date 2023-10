cash.ch: Seit Anfang Jahr haben der Bitcoin um 65 Prozent und Ethereum um 33 Prozent zugelegt. Geht das Rally nach der jüngsten Konsolidierungsphase weiter?

Désirée Velleuer: Wir sind aktuell in der von uns erwarteten Kurskorrektur. Da die US-Realzinsen in der Zwischenzeit von 1,3 Prozent auf 2,4 Prozent gestiegen sind, erstaunt es uns, dass der Bitcoin Kurs nicht stärker korrigiert hat. Unser fairer Wert für Ende 2023 liegt für Bitcoin bei rund 30'000 Dollar. Wir sehen aktuell allerdings mehr Chancen in DeFi-Projekten - sogenannt Decentralized Finance, Anm. der Redaktion - und haben daher angefangen, die Bitcoin- und Ethereum-Positionen zu Gunsten von DeFi zu reduzieren.