Mit Jonas Greutert, hat SKAN zudem seit dem ersten Januar 2026 auch einen CEO, welcher den Ausbau des Geschäfts für Dienstleistungen und Verbrauchsgüter noch stärker in den Fokus stellt und auch auf der Prozess- und Kostenseite agieren dürfte. Nach dem starken Wachstum in den vergangenen zehn Jahren hat Skan in diesem Bereich sicherlich Optimierungspotenzial, so die Helvetische weiter. Die Privatbank zählt Skan weiterhin zu den Favoriten im Small- und Midcap-Segment.