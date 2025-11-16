Die Inventarliste ist lang: 620 Gegenstände gibts insgesamt zu ergattern. Von Spinden, Gabelstaplern und Bürozubehör bis hin zu branchenspezifischen Geräten und Maschinen ist alles zu haben. Bis zum 26. November können dazu Gebote abgegeben werden. Je nach Produkt variieren die Einstiegspreise stark: So gibts beispielsweise eine Desinfektionsmittelhalterung ab 10 Euro. Ein Gabelstapler startet bei 2000 Euro. «Unsere Startpreise sind immer bewusst konservativ gehalten», sagt Partzsch. Ob es ein Schnäppchen für den Käufer wird, hänge am Ende des Tages davon ab, wie viele Bieter sich dafür interessieren.