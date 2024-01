Haley muss gewinnen

«Wenn Trump in New Hampshire gewinnt, ist er der Kandidat. Das Spiel ist vorbei», sagt Andrew Smith von der University of New Hampshire der Deutschen Presse-Agentur. Er leitet dort das Zentrum für Meinungsumfragen und forscht zu Wählerbefragungen. Nur wenn Haley hier einen Sieg einfahre, sei das Rennen der Republikaner nicht gelaufen. «Ich glaube, dass sie es schwer haben wird zu gewinnen, aber sie hat eine Chance.» Trump liegt in Umfragen im Schnitt bei 49 Prozent, Haley bei 34.