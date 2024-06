Die Europäische Zentralbank (EZB) vollzog erst Anfang Juni den Schwenk und senkte nach fast fünf Jahren erstmals wieder die Zinsen, liess wegen der unsichern Inflationsaussichten ihren weiteren Kurs aber offen. Weiter Zuwarten ist in der grössten Volkswirtschaft der Welt angesagt: Die US-Notenbank Federal Reserve hielt vergangene Wochen den Leitzins weiter hoch und peilt trotz Entspannungssignalen von der Preisfront in diesem Jahr nur noch eine Zinssenkung an.