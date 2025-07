Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:

«Ursprünglich sahen die am 2. April verkündeten reziproken US-Zölle gegenüber der EU einen Zollsatz von 20 Prozent vor. In einer anschliessend eingeräumten 90-tägigen Übergangsfrist, die jüngst auf den 1. August verlängert wurde, gilt zwischenzeitlich ein Basiszollsatz von 10 Prozent. Die nun verkündeten Einfuhrgebühren von 30 Prozent übersteigen demnach also selbst den ohnehin schon hohen ursprünglichen Zollsatz von 20 Prozent erheblich. Die EU setzt weiter auf eine Verhandlungslösung. Auch an den Finanzmärkten halten sich die negativen Reaktionen bislang in Grenzen, was davon zeugt, dass auch an den Börsen auf eine Einigung gesetzt wird. Donald Trump dürfte mit dem verschickten Brief vor allem den Druck nochmals erhöhen zu wollen. Er schrieb zugleich: Sollte die EU bereit sein, ihre bislang geschlossenen Handelsmärkte für die USA zu öffnen und Handelsbarrieren zu eliminieren, werde man eventuell eine Anpassung des Schreibens in Erwägung ziehen. Auch wir gehen davon aus, dass es zu einer Lösung im Zollstreit kommt.