China kündigte nach Protesten nun Lockerungen bei den Corona-Massnahmen an. Wie weit wird dieses «Reopening» gehen? Wie werden die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sein?

China muss wohl kleine Schritte in Richtung einer breitflächigen Lockerung der Corona-Massnahmen gehen. Die Staatsregierung fürchtet sich vor Aufruhr in der Bevölkerung. Das ist grundsätzlich günstig für den Binnenkonsum und für den angeschlagenen Immobiliensektor des Landes. Davon würde dann auch die Weltwirtschaft profitieren. So lautet jedenfalls das Wunschdrehbuch. Fakt dürfte aber sein, dass die Bevölkerung weiterhin stark verunsichert sein dürfte und der Binnenkonsum weiterhin nicht deutlich zulegen wird. Hauptbürde ist jedoch, dass sich die amerikanischen und europäischen Konsumenten in Zurückhaltung üben – schlichtweg, weil die Lebenshaltungskosten so deutlich gestiegen sind. Sparen lässt sich am leichtesten im Bereich von Elektronik, Kleidung und Möbeln. Produkte also, die zu einem hohen Masse aus China kommen. China wird deshalb im Jahr 2023 Opfer des schwachen Konsums in den USA und in Europa. Das Wachstum im Reich der Mitte wird aus unserer Sicht im Bereich der 3Prozent im kommenden Jahr zu sehen sein.