Bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington sollten viele Notenbanker ein Gefühl dafür bekommen, wie schlecht die Lage ist. Am heutigen Dienstag legte die Institution ihren Weltwirtschaftsausblick vor. Ein Drittel der Weltwirtschaft dürfte bis 2023 in eine Rezession rutschen, hiess es darin.