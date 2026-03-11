Schadenfreude ist fehl am Platz. Doch wo es in Kriegen und Konflikten Verlierer gibt, gibt es Profiteure - oder sie fühlen sich zumindest so. In der Schweiz bestehen Hoffnungen auf eine Reallokation von Vermögenswerten. Das heisst eine Rückführung von Assets in die Verlässlichkeit und Sicherheit - quasi eine Renaissance des Finanzplatzes Schweiz in einer Welt, die zunehmend aus den Fugen gerät. «Internationales Kapital ist sehr mobil», kommentierte Nahost-Experte Jim Krane vom Baker Institute der Rice University vor ein paar Tagen bei Reuters die Situation in Dubai. Es klang wie eine Warnung für die dortigen Vermögensverwalter.