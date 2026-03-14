Die Geschichte von Khameneis Auslandsinvestitionen zeigt, wie es der iranischen Elite gelungen ist, trotz eines der härtesten Sanktionenregime der Geschichte – verhängt wegen des Atomprogramms und der Unterstützung bewaffneter Gruppen, die sich gegen Israel und westliche Politik im Nahen Osten stellen – Kapital ins Ausland zu transferieren. Diese wirtschaftlichen Druckmittel haben sich seit der Rückkehr Donald Trumps ins Amt 2025 weiter verschärft. Doch Schwächen im globalen Finanzsystem – von laschen Eigentümerregistern bis hin zu unzureichender Sanktionendurchsetzung – ermöglichen es klandestinen Netzwerken, weiter zu gedeihen, wie Experten für illegale Finanzströme betonen. US-Präsident Trump erhöhte den Druck auf den Iran am Mittwoch zusätzlich, indem er mit Militärschlägen gegen das iranische Atomprogramm drohte.