Frau Lein, wann haben Sie zuletzt gedacht: «Oha, das ist aber teuer geworden?»

Sarah Lein: Das kommt in letzter Zeit tatsächlich häufiger vor. Wobei ich sagen muss: Ich habe das erste Halbjahr 2022 in den USA gelebt. Da war der gespürte Anstieg der Inflation noch viel stärker! Nahrungsmittel zum Beispiel wurden innert kürzester Zeit um mehr als 15 Prozent teurer. Das spürt man im täglichen Einkauf deutlich. Dagegen ist das, was wir in der Schweiz erlebt haben, moderat.