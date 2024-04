Innerhalb von zehn Jahren haben sich die Mieten in der Stadt praktisch verdoppelt. Das liegt zum einen am äusserst schwachen Mieterschutz in Irland, der die Mietpreise befeuert. Und an der grossen Zuwanderung der letzten zwei Jahrzehnte. In dieser Zeit ist die Bevölkerung Irlands um rund 25 Prozent auf 5,1 Millionen Einwohner gewachsen. Trotz hohem Wirtschaftswachstum sind in Irland so viele Familien obdachlos wie seit 170 Jahren nicht mehr. «Das grösste Risiko für Obdachlosigkeit in Irland ist eine Mietwohnung», sagt John Mark McCafferty, Geschäftsführer der Hilfsorganisation Threshold zum Nachrichtenmagazin.