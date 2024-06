Jeffrey Sherman ist seit 2009 zusammen mit Jeffrey Gundlach Anlagechef der US-Investmentgesellschaft DoubleLine und vewaltet den DoubleLine Global Diversified Credit Fund. Früher war er beim Vermögensverwalter TCW als Portfoliomanager und Analyst im Bereich Fixed Income. Davor war er Dozent für Statistik und Mathematik an der University of the Pacific und der Florida State University und lehrte am CFA Institute. Sherman, der in Los Angeles lebt, hat zudem Abschlüsse in Mathematik und Financial Engineering.