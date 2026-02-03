Indien will mehr ​US-Produkte kaufen. Dazu gehören Erdöl, Rüstungsgüter, Elektronik, Pharmazeutika, Flugzeuge ‌und Telekommunikationsprodukte. Zudem soll es einen ‌verbesserten Marktzugang für Agrarprodukte geben. US-Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins erklärte, das Abkommen werde die amerikanischen Agrarexporte nach Indien ankurbeln. 2024 belief sich das US-Handelsdefizit mit Indien im Agrarbereich auf 1,3 Milliarden Dollar.