Immobilieneigentümer fürchten Wertverlust

Trotzdem gibt es Widerstand, die Bevölkerung ist zwiegespalten. Bedenken lösen unter anderem die Höhe des Turms aus. Aber auch, dass wegen der Anpassung des Raumplanungsgesetzes Bauland in die Reservezone zurückgestuft werden muss. Für Lina Peak soll dagegen eine grosse Fläche massiv aufgewertet werden. Das passt nicht allen. «Die Bodeneigentümer würden ihre Parzellen kostenlos in die Aktiengesellschaft einbringen», sagt Julen dazu. Der Mehrwert, der durch die Umzonung entsteht, fliesse den Einheimischen und Angestellten zu, die sich einmieten oder Wohneigentum kaufen können.