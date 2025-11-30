1004 Zimmer, 147 Luxus-Suiten

Insgesamt gibts im Ciel Dubai Marina 1004 Zimmer. Davon seien 147 Luxus-Suiten, wie das Portal Travelnews berichtet. Zum Vergleich: das Ritz in Paris verfügt nicht einmal über halb so viele. Im Dolder Grand in Zürich liegt die Anzahl Luxus-Suiten im unteren zweistelligen Bereich. Ausserdem gibt es im edlen Hotel in den Emiraten zehn Restaurants und Bars, mehrere Cafés sowie einen Spa und Fitnessraum, der durchgehend geöffnet ist.