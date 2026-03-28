Wie mächtig sind die Revolutionsgarden?

Der Einfluss der Garden wächst seit Jahrzehnten. Mitten im Krieg und nach der Tötung von Ali Chamenei sowie der Einsetzung von Modschtaba Chamenei haben sie eine noch wichtigere ‌Rolle bei strategischen Entscheidungen übernommen. Die Garden sind seit Langem darauf vorbereitet, auch bei Ausschaltung ihrer Führungsebene funktionsfähig zu bleiben. Sie verfügen über eine «Mosaik»-Organisationsstruktur: Für jeden Kommandeur gibt es bereits benannte Nachfolger, und jede Einheit kann nach festgelegten Plänen unabhängig operieren. Viele hochrangige Kommandeure wurden getötet, jedoch durch andere erfahrene Männer ersetzt, die sich bislang als fähig erwiesen haben, die komplexe Kriegsführung zu leiten.