«Ich muss sagen, die Bierpreise in Kanada und den USA sind viel höher als in Deutschland», klagt der 47-jährige Mats Kauer. «In Deutschland zahlen wir etwa sechs bis sieben Dollar für ein grosses Bier. Hier kostet es zehn bis 14 Dollar – und im Stadion sogar 17 Dollar! Das ist absurd. Bier ist doch lebensnotwendig!», fügt er mit einem Lachen hinzu.