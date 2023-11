"Ohne eine rasche Lockerung durch die Fed erwarten wir für das nächste Jahr ein schwierigeres makroökonomisches Umfeld für Aktien mit nachlassenden Konsumententrends zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Positionierung und die Stimmung der Anleger weitgehend umgekehrt haben", schrieb Lakos-Bujas am Mittwoch in einer Mitteilung an seine Kunden, zusammen mit seinem Team, zu dem auch Chefmarktstratege Marko Kolanovic gehört.