Ein Grund für die mögliche Stabilisierung des Sektors könnte sein, dass ein Großteil der spekulativen Positionen bereits abgebaut wurde. Hedgefonds reduzierten ihre Long-Positionen in Momentum- und Halbleiteraktien um rund 5 Prozent des Bruttomarktwerts – einer der grössten Rückgänge seit Beginn der Aufzeichnungen, wie Daten des Prime Brokerage von UBS zeigen. Damit liegt die Nettopositionierung in Halbleiter- und Softwareaktien wieder auf dem Niveau vom April.