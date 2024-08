Das zeigt: Defensive Titel standen auch diese Woche in der Gunst der Investoren. Doch der Kursanstieg von Givaudan hat noch andere Gründe als die Nachfrage nach Aktien, die relativ resistent sind gegenüber Konjunkturschwankungen sind. An einem Investorentag am Mittwoch sagte Givaudan-CEO Gilles Andrier, dass das zweite Halbjahr gut begonnen habe. Man sei auf Kurs, die Mittelfristziele bis 2025 auch dieses Jahr zu erreichen.