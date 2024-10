Dennoch gab es einige gute News: Roche-Chef Thomas Schinecker sagt am Mittwoch in Mannheim, das experimentelle Brustkrebsmedikament Giredestrant könnte einen Markt im Wert von mindestens 10 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr erobern, sollte es zwei wichtige Studien zur frühen Behandlung der Krankheit bestehen. Er sagte zudem, er sei zuversichtlich für die Onkologie-Bemühungen des Unternehmens, auch wenn es in andere Therapiebereiche diversifiziere. Roche hat zudem am Donnerstag für ein Begleitdiagnostikum zur Erkennung von Magen- und Speiseröhrenkrebs eine CE-Zertifizierung erhalten.