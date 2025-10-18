Der kleine Haken für Städter: Agri Smart ist nur in 30 der 42 Prämienregionen erhältlich – in Zürich, Genf, Lausanne, Luzern und St. Gallen nicht. In den Städten sind die Prämien tendenziell höher als auf dem Land, weil auch die Gesundheitskosten im Schnitt höher sind. Ziemlich gut schneidet auch die Helsana ab. Die grösste Krankenkasse der Schweiz schafft es gleich mit drei Produkten in die Top 10 der Moneyland-Auswertung. Schon in einem kürzlich publizierten Ranking der Beratungsfirma Deloitte erreichte die Helsana einen Spitzenplatz.