Infolge positiver Resultate mehrerer US-Banken zählten Finanz- und Versicherungswerte in dieser Woche zu den stärkeren Werten am Markt. Die über den Erwartungen liegenden Resultate konnten Marktunsicherheiten - zumindest vorläufig - beruhigen. So befinden sich Swiss Life (+4,1 Prozent) und Swiss Re (+1,7 Prozent) ebenfalls im Plus.