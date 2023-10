Es gilt nicht nur in der Schweiz häufig das Prinzip, dass über Geld nicht gesprochen wird. Spielt hier vielleicht die fehlende Finanzbildung eine Rolle?

Eine umfassendere Finanzbildung würde sicherlich in vielen Lebensbereichen helfen und wäre sehr zu begrüssen. Unter anderem würden wir lernen, sachlich über das Thema Geld zu sprechen. Wenn vom Kindesalter an in der Familie, mit Freundinnen und Freunden, in der Schule und später im Beruf Geld kaum ein Thema ist, dann werde ich kaum geneigt sein, meinen Vater um einen Erbvorbezug zu bitten, wenn ich ein Haus baue. Dazu kommt, dass je nach kulturellem Hintergrund das Thema Geld ohnehin nur vom Familienoberhaupt verwaltet wird und die Hemmung noch grösser ist, darüber zu sprechen.