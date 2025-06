Sein Geld legt der aktuelle Trainer des Erstligisten FC Wettswil-Bonstetten divers an, der Anlagemix sieht so aus: Ein Drittel besteht aus Immobilien, dann ein Drittel Aktien und Anleihen plus ein Drittel Cash. Mit im Investmentkader hat Lichtsteiner Bruder Marco und seinen Götti, den Industriellen Thomas Michel. Unter anderem investierte das Trio in das Start-up Urban Alps, das einen fälschungssicheren Metallschlüssel herstellt. Und nach seiner Karriere stieg Lichtsteiner ins Uhrenbusiness ein. Bei der Zürcher Uhrenbijouterie Maurice de Mauriac absolvierte er ein viermonatiges Praktikum.