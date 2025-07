Michael Brown, Pepperstone:

«Bis zum 1. August sind es noch drei Wochen, was in einer solchen Situation eine Ewigkeit ist. Ich denke, das ist alles Teil dieser 'Eskalieren, um zu deeskalieren'-Strategie, mit der versucht wird, die Leute an den Verhandlungstisch zu bringen und ihnen weitere Zugeständnisse abzuringen. Was die EU betrifft, könnte man argumentieren, dass die Drohung (von Trump) neulich bei 50 Prozent lag. Das Risiko besteht darin, dass die EU angesichts der Berichte über eine bevorstehende Einigung von USA und EU dies schlecht aufnimmt und tatsächlich sagt: 'Okay, na gut, dann werden wir einfach einige Gegenmassnahmen ergreifen', und die Dinge dann wieder eskalieren.»