Sebastian Wanke, KFW Research:

«Auch in den Mai-Daten zur Produktion spiegeln sich noch die Unwuchten des Iran-Kriegs wider und machen sie schwer interpretierbar. Vorzieheffekte wegen befürchteter Lieferengpässe ringen mit Zurückhaltung aufgrund von Zukunftsängsten. Viel wichtiger ist ​aber: Im ​Hintergrund hat die Erholung schon eingesetzt. Das ist ⁠am Auftragseingang des Verarbeitenden Gewerbes abzulesen, der – auch ohne Grossaufträge – ​im Trend klar nach ⁠oben zeigt. Das wird die Produktion hierzulande bald längerfristig befeuern, erst recht, wenn Öl und Gas die ‌Strasse von Hormus wieder frei passieren und Reform-Rückenwind dazukommt.»