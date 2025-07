Die Parallelen sind offensichtlich: Wie vor vier Jahren, als die Episode den Hedgefonds-Manager Gabe Plotkin dazu brachte, seinen Hedgefonds zu schliessen, strömen Kleinanleger in stark leerverkaufte Aktien mit niedrigen Kursen, in der Hoffnung auf schnellen Reichtum. Und wie damals geschieht das in einer Phase allgemeiner Markteuphorie: Der S&P 500 notiert auf Rekordniveau, Bitcoin hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt, und sogenannte Blankoscheck-Gesellschaften sind wieder in Mode.