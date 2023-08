Darüber hinaus nimmt in Zukunft die vertragliche Servicemarge respektive die Contractual Service Margin (CSM) eine wichtige Rolle ein. Die CSM bildet in der Bilanz die noch nicht verdienten Gewinne aus dem Lebensversicherungsbestand (ohne kurzfristige und Investment-Verträge) ab, die später über die Jahre in Tranchen in die Erfolgsrechnung fliessen.