Die Schweiz hätte nach Angaben des laut «Neuen Zürcher Zeitung» gebürtigen New Yorker Politologen Daniel Warner eine Taskforce zur Vorbereitung auf Donald Trump gebraucht. Dies habe er gegenüber mehreren Parlamentariern in Bern bereits nach der Wahl des US-Präsidenten für dessen zweite Amtszeit betont. Warner war gemäss der Zeitung stellvertretender Direktor des Geneva Graduate Institute und bildete unter anderem Diplomaten aus.