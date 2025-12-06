Das Rentenniveau ist eine Rechengrösse. Sie beschreibt das Verhältnis der Rente eines idealtypischen Rentners, der 45 Jahre lang Beiträge auf Basis eines Durchschnittseinkommens gezahlt hat, zum aktuellen Durchschnittseinkommen aller Arbeitnehmer. Es ist somit ein Indikator dafür, wie sich die Renten im Vergleich zur allgemeinen Lohnentwicklung verhalten. Es sagt nichts über die konkrete Höhe der individuellen Rente aus, die sich auf der Grundlage der im Erwerbsleben eingezahlten Beiträge errechnet.