Einen Teil des derzeit in Deutschland wegbrechenden Geschäfts gleicht Schrutka-Peukert dadurch aus, dass es seine Kühlräume zur Reifung von Dry-Aged-Rindfleisch unter der Marke The Aging Room in den USA vertreibt. Die Anlagen finden bei Gourmetrestaurants und Metzgereien von Kalifornien bis Florida so guten Absatz, dass Cyris schon überlegt, einen Investor an Bord zu holen.